Новый рекорд по смертности от COVID-19 зарегистрирован на Среднем Урале

В период с 18 по 19 августа на Среднем Урале от коронавируса умерли еще 32 пациента. В общей сложности жертвами инфекции стали 4 817 свердловчан.
За минувшие сутки диагноз подтвердился у 511 жителей региона. 838 человек находятся в тяжелом состоянии, 524 — в реанимационных отделениях больниц, 401 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В общей сложности с начала пандемии заразились COVID-19 117 308 свердловчан, излечились 108 504 жителя региона.
На территории России за минувшие 24 часа выявлено 21 058 случаев коронавируса (6 684 531). Умерли в больницах 791 человек (за весь период пандемии — 173 700).
Напомним, предыдущий антирекорд по смертности от коронавируса в Свердловской области был зарегистрирован накануне — 18 августа 2021 года. В этот день региональный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщал о 29 летальных случаях.