Первое заседание по делу опального экс-схиигумена Сергия назначил московский суд

Напомним, история Сергия берет свое начало с мая 2020 года. Сергий был задержан из-за видеоролика, опубликованного на YouTube-канале своего пресс-секретаря — Всеволода Могучева. В нем экс-схиигумен рассуждал о COVID-19 и обстановке в стране. Он также критиковал священников и власть.