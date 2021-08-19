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Первое заседание по делу опального экс-схиигумена Сергия назначил московский суд

19 августа 2021, 14:34
Фото: 1MI
Первое заседание по делу экс-схиигумена Сергия (также известного, как Николай Романов), назначил измайловский районный суд, расположенный в Москве.

Заседание пройдет 25 августа в 12.00. Соответствующая информация была опубликована на сайте суда. Сергий обвиняется в том, что занимался самоуправством, склонял к самоубийству и нарушал права на свободу вероисповедания.

Напомним, история Сергия берет свое начало с мая 2020 года. Сергий был задержан из-за видеоролика, опубликованного на YouTube-канале своего пресс-секретаря — Всеволода Могучева. В нем экс-схиигумен рассуждал о COVID-19 и обстановке в стране. Он также критиковал священников и власть.

Дело экс-схиигумена Сергия из-за его сторонников не будет рассматриваться на Урале
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