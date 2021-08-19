TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пропавший под Нижним Тагилом 76-летний грибник найден мертвым

19 августа 2021, 08:25
Фото: pixabay.com
Тело 76-летнего грибника Валентина Лавочкина, который пропал 1 августа в лесу под Нижним Тагилом, обнаружено полицейскими.

Тело Валентина Лавочкина, о пропаже которого в правоохранительные органы сообщил его сын, найдено в лесу в районе Рудника имени III Интернационала, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на поисковый отряд «Скорпион».

Волонтеры «Скорпиона» вместе со стражами правопорядка участвовали в поисках, однако в том лесу, где в прошлом году пенсионер собирал грибы, его не нашли.

Труп 76-летнего тагильчанина в итоге обнаружили в том же лесу полицейские.

Фото: Поисковый отряд «Скорпион»

Напомним, в конце июля почти через месяц с момента пропажи найдено тело 81-летнего тагильского пенсионера, который ушел за ягодами и не вернулся. Он был обнаружен недалеко от коллективного сада «Сокол-2» в селе Покровское.

Тело пожилого тагильчанина обнаружено в лесу почти через месяц после пропажи
Узнать подробнее

#Пенсионер#Свердловская область#Поиск#Полиция#Найден#Грибники#Лес#Общество#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25