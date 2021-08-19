Пропавший под Нижним Тагилом 76-летний грибник найден мертвым

Тело Валентина Лавочкина, о пропаже которого в правоохранительные органы сообщил его сын, найдено в лесу в районе Рудника имени III Интернационала, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на поисковый отряд «Скорпион».
Волонтеры «Скорпиона» вместе со стражами правопорядка участвовали в поисках, однако в том лесу, где в прошлом году пенсионер собирал грибы, его не нашли.
Труп 76-летнего тагильчанина в итоге обнаружили в том же лесу полицейские.
Напомним, в конце июля почти через месяц с момента пропажи найдено тело 81-летнего тагильского пенсионера, который ушел за ягодами и не вернулся. Он был обнаружен недалеко от коллективного сада «Сокол-2» в селе Покровское.