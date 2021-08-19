Спустя два месяца пойман разыскиваемый на Урале опасный рецидивист

Девушка отметила, что после того, как ее отец был задержан, она первый раз спала спокойно. Также лучше стало ее матери, которая опасалась нападения по пути на работу. Вакказов разыскивался из-за избиения мужчины, который потом скончался в реанимации. Сначала преступник был замечен в столице Урала, однако задержали его в Башкирии.