Тагильчанин рассказал подробности спасения тонущей женщины в ОАЭ

Инцидент произошел ещё в начале июня на пляже отеля Ajman во время утреннего отлива. В этот момент в воде находились две женщины, которых начало уносить течение. Одной удалось добраться до берега, а вот у второй отдыхающей сил не хватило.
Выбравшаяся на берег одна из женщин сообщила о том, что её подруга тонет. Тагильчанин бросился в воду и спас пострадавшую, сообщил мужчина АН «Между строк». Позже спасенные женщины рассказали эту историю менеджеру отеля, и тот написал на имя Олега благодарственное письмо за спасение постояльцев.
Напомним, что жителя Нижнего Тагила, который 13 июня 2021 года спас двух россиянок в Персидском заливе ОАЭ, ищет администрация города. Пост о героическом подвиге тагильчанина опубликован в группе «Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».