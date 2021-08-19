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Труп грибника и непривитые учителя. Итоги дня в Свердловской области

19 августа 2021, 14:13
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 19 августа.

32-летнюю екатеринбурженку, которая убила новорожденного мальчика и выбросила его в помойку, отпустили из СИЗО. По словам знакомых, два года назад у нее был выкидыш. Пара переехала из деревни и снимает квартиру у своего родственника. Соседи говорят, что супруги не часто пьют алкоголь и редко с ними общаются. В соцсетях они постят семейные фото и видео.

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Тело 76-летнего пенсионера было найдено в лесу на Руднике в Нижнем Тагиле. Мужчина пропал 1 августа, уйдя за грибами. Поисками тагильчанина занимались полицейские и волонеры из поискового отряда «Скорпион».

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32 свердловчанина скончались от коронавируса за минувшие сутки — это абсолютный рекорд с начала пандемии. С 18 по 19 августа выявлено 511 случаев заболевания. За все время из больниц по выздоровлению выписано 108 504 человека.

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Педагоги Свердловской области, не привитые от коронавируса, не будут отстранены от работы. Им придется еженедельно сдавать ПЦР-тесты или работать дистанционно. Большая часть учителей региона уже вакцинировалась от COVID-19.

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#Итоги#Свердловская область#Общество
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