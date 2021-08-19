TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Уже „скидывала“ ребенка»: что известно об убившей младенца екатеринбурженке

19 августа 2021, 05:55
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
32-летняя жительница Екатеринбурга, которая убила и выбросила младенца на помойку, так как больше не хотела детей, отпущена на свободу. По словам знакомых семьи, два года назад женщина уже «скидывала» ребенка.

В отношении 32-летней свердловчанки, которая переехала в Екатеринбург из деревни, возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка. Женщина вместе с мужем воспитывает двух сыновей — 6 и 10 лет, сообщает Е1 со ссылкой на знакомых семьи.

По словам источника, пара выпивает спиртные напитки и редко общается с соседями.

Еще одна знакомая заявила, что женщина два года назад женщина, убившая новорожденного, уже «скинула» ребенка, повергнув всех этим в шок.

Семейная пара ведет активную жизнь в соцсетях: постят фото и видео из походов, с работы, совместных с детьми прогулок.

Однако о последней беременности женщина своему супругу не сообщила, отметил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, 32-летняя мать, которая убила и выкинула младенца в мусорный бак недалеко от своего дома в Екатеринбурге, будет отправлена на психиатрическую экспертизу. За убийство новорожденного ей грозит до 5 лет тюрьмы.

На психиатрическую экспертизу будет отправлена выкинувшая младенца екатеринбурженка
Узнать подробнее

Материалы по теме
На изрезавшую 2-летнего сына ножом екатеринбурженку заведено уголовное делоТруп новорожденного в коробке обнаружили в екатеринбургской мусоркеЗадержана выбросившая мертвого младенца в мусорный бак екатеринбурженка
#Мать и дитя#Екатеринбург#Новорожденный#Уголовное дело#Мусорный бак#Помойка#Убийство#Общество#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25