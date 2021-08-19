«Уже „скидывала“ ребенка»: что известно об убившей младенца екатеринбурженке

В отношении 32-летней свердловчанки, которая переехала в Екатеринбург из деревни, возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка. Женщина вместе с мужем воспитывает двух сыновей — 6 и 10 лет, сообщает Е1 со ссылкой на знакомых семьи.
По словам источника, пара выпивает спиртные напитки и редко общается с соседями.
Еще одна знакомая заявила, что женщина два года назад женщина, убившая новорожденного, уже «скинула» ребенка, повергнув всех этим в шок.
Семейная пара ведет активную жизнь в соцсетях: постят фото и видео из походов, с работы, совместных с детьми прогулок.
Однако о последней беременности женщина своему супругу не сообщила, отметил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Напомним, 32-летняя мать, которая убила и выкинула младенца в мусорный бак недалеко от своего дома в Екатеринбурге, будет отправлена на психиатрическую экспертизу. За убийство новорожденного ей грозит до 5 лет тюрьмы.