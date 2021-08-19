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«Врачи-убийцы»: родные обвинили свердловских медиков в смерти мужчины от COVID-19

19 августа 2021, 07:35
Фото: 1MI
Родственники 65-летнего пациента из Североуральска обвинили медиков в его смерти из-за коронавируса. Они заявили, что в больнице не было необходимых лекарств, градусника и тонометра.

65-летний мужчина умер от COVID-19, после того как заболел в конце января 2021 года. Медики госпитализировали его с поражением легких 20%. Также у пациента были хронические заболевания.

По словам родных, в «красной» зоне был лишь один баллон с кислородом, пациенты дышали по очереди. По телефону больной рассказывал, что нет лекарств, градусников и тонометров, а сатурацию у него ни разу не проверили.

Уральцу становилось хуже, его перевезли в Карпинск и подключили к аппарату ИВЛ. 10 февраля он скончался.

После смерти пенсионера родственники обратились в страховую компанию для проведения проверки. Она выявила нарушения в работе медиков и выписала больнице штрафы.

Если медики спокойно смотрят, как пациент умирает, — это врачи-убийцы, рассказала родственница покойного Е1.

Родные погибшего обратились с жалобой в минздрав Свердловской области, но до сих пор не получили ответа.

Напомним, анестезиолог-реаниматолог из больницы Североуральска рассказал, что ему самому приходится покупать дорогостоящие препараты пациента, так как они отсутствуют в медучреждении. Минздрав инициировал проверку, которая не выявила дефицита необходимых препаратов.

Дефицит лекарств в реанимационном отделении больницы Североуральска не подтвердился
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