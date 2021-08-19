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Всплеск заболеваемости COVID-19 среди детей до 3 лет зафиксирован на Урале

19 августа 2021, 09:33
Фото: 1МI
Рост заболеваемости коронавирусной инфекции произошел среди свердловчан в возрасте до 3 лет. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на очередой встрече со СМИ.

По словам Павла Крекова, в регионе наблюдается небольшой подъем заболеваемости COVID-19 среди малышей от 0 до 3 лет. В большинстве случаев они заражаются от взрослых, то есть в семейном очаге.

Также замгубернатора сообщил, в регионе имеется в наличии порядка 150 тысяч доз вакцины от коронавируса. К производству препарата «Спутник V» приступил завод «Медсинтез» в Новоуральске, где разработка вакцины началась еще в начале пандемии.

Напомним, 19 августа 2021 года в Свердловской области обновлен рекорд по суточной смертности среди пациентов с коронавирусом. В период с 18 по 19 августа умерли 32 свердловчанина.

Новый рекорд по смертности от COVID-19 зарегистрирован на Среднем Урале
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#Заболеваемость#Дети#Здоровье#Свердловская область#Рост#Коронавирус
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