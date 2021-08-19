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Выставку «Город-завод» презентовали в нижнетагильском музее «Горнозаводской Урал»

19 августа 2021, 04:09
Фото: Яндекс.Карты
Новые выставки и экспозиции к юбилею Нижнего Тагила готовит музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Одну из выставок, посвященную истории города, коллектив музея презентовал мэру Владиславу Пинаеву.

Новые экспозиции, лектории, музейные программы и интеллектуальные игры готовит к предстоящему юбилею Нижнего Тагила музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Одну из новинок — выставку под названием «Город-завод», посвященную истории города, — музейщики презентовали мэру Владиславу Пинаеву.

Еще одна выставочная премьера, которая ждет жителей и гостей Нижнего Тагила — экспозиция о народных художественных промыслах «До Демидовых».

Пройдут в музее и ставшие традиционными музейные игры для дошкольников, лектории и познавательные программы, рассказали в учреждении.

В октябре 2021 года пройдут традиционные Худояровские чтения. Они будут посвящены 275-летию уральской лаковой росписи по металлу.

Подводя итоги встречи с музейщиками, Пинаев отметил, что создание многофункционального музейного комплекса на базе музея-заповедника поддержано Евгением Куйавашевым. А муниципалитет делает все возможное, чтобы центр стал одним из лучших в Свердловской области и в стране.

Напомним, на проведение благоустройства на территории музея «Дома Худояровых» на улице Тагильская, 24 в Нижнем Тагиле выделено 2,1 миллиона рублей. Заказчиком проведения закупки выступает Нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал».

Территория музея «Дома Худояровых» в Нижнем Тагиле будет благоустроена за 2,1 млн
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#Музей-заповедник#300-летие Нижнего Тагила#Горнозаводской Урал#Общество#Выставка#Нижний Тагил
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