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3,7 миллиона рублей выделено на ремонт корта в Ленинском районе Нижнего Тагила

20 августа 2021, 07:18
Фото: pixabay.com
Обновленный корт должен появиться в Ленинском районе Нижнего Тагила на улице Лебяжинская, 15. На ремонт спортивного объекта выделено более 3,7 миллиона рублей.

Заказчиком ремонтных работ на корте структурного подразделения «Мечта» МБУ ДО ДДТ Ленинского района города Нижнего Тагила выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Цена контракта — 3,7 миллиона рублей.

Обновленный корт будет представлять из себя хоккейную площадку на каркасе из металлических труб, с панелями из стеклопластика, защитой по периметру размером 51 на 23 метра.

Согласно условиям договора, работы по ремонту корта должны закончиться не позднее 30 октября 2021 года.

Напомним, 18 августа подрядчик приступил к возведению 18-метрового монумента — въездного знака на южном подъезде в Нижний Тагил, который украсит надпись «Город трудовой доблести».

Началось возведение въездного знака в Нижнем Тагиле
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