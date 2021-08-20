Эксперты: В России нужно внедрить единый стандарт оценки экологического ущерба

К примеру, из-за поломки оборудования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийском порту случился выброс нефти. СМИ писали о том, что участок загрязнения составлял 200 квадратных метров, однако из Института космических исследований РАН поступила иная информация — ведомство делало снимки загрязненной поверхности со спутника. Согласно этим снимкам, нефтяное пятно было больше в 400 тысяч раз. Как сообщает newizv.ru, КТК заявил об утечке 10 тонн топлива, а зафиксированная со спутника панорама показывала не менее 5000 тонн разлитой нефти. Росприроднадзор, в свою очередь, также организовал проверку. Однако разные ведомства представляли отличные друг от друга данные, и предполагаемый ущерб от экологической катастрофы, по их оценкам, варьировался от нескольких сотен тысяч рублей до 5 миллиардов рублей.