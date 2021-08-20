TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Главный врач медицинского центра Олег Смирнов скончался в Екатеринбурге

20 августа 2021, 14:52
Фото: 1MI
Главный врач медицинского центра «Олмед» Олег Смирнов ушел из жизни в Екатеринбурге. Медицине врач посвятил свыше 25 лет.

Информацию о смерти специалиста сообщила руководитель отдела маркетинга и рекламы центра Вера Михеева, которая выразила свои соболезнования. Также данный факт подтвердили в официальной группе центра «Олмед». Там отметили, что Олег Смирнов внес большой вклад в развитие центра, а также он успел воспитать приемников, которые на данный момент продолжают его дело.

Причина смерти не сообщается, однако к комментариях к своей записи Вера Михеева подчеркнула, что она никак не связана с COVID-19. Позже станет известно о времени прощания с медиком.

Напомним, 6 августа стало известно, что в Екатеринбурге скончался поэт, писатель и педагог Андрей Комлев. Об этом сообщила его дочь. Она сказала, что отец болел дельта-штаммом коронавирусной инфекции.

«Болел новым штаммом коронавируса»: писатель Андрей Комлев умер в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Скончался основатель и руководитель театра «Щелкунчик» в ЕкатеринбургеСкончался генеральный директор КРК «Уралец» Андрей Синецкий в ЕкатеринбургеЭкс-начальник свердловского следственного отдела скончалась на отпуске в Крымске
#Врач#Екатеринбург#Медик#Медики#Смерть#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25