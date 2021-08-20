Михаил Дегтярев добился послаблений для хабаровских рыбаков

Отметим, что Михаил Дегтярев смог учесть интересы представителей коренных народов, рыбаков-любителей и рыбопромышленников для сохранения летних лососей в регионе. Также администрация Хабаровского края внимательно отнеслась к мнению ученых, которые в течение семи лет обращали внимание на уменьшение популяции рыбы в Амуре после крупного наводнения 2013 года. В 2020 и 2021 годах по этой причине летняя путина в Амуре не проводилась. Благодаря этому река смогла восстановиться и сохранить популяцию рыбы.