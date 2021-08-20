На лишение премии непривитых от COVID-19 сотрудников пожаловались на тагильском УВЗ

Один из тагильчан, который работает на УВЗ более 10 лет, рассказал, что премии за отказ от вакцинации обещают лишать не только самих сотрудников, но и их начальников, пишет ИА «Все Новости».
Однако руководство предприятия отрицает этот факт. Там заявляют, что прививки ставятся добровольно с февраля 2021 года. В пресс-службе пояснили, что ведется просветительская деятельность о необходимости вакцинации и за последнее время число желающих поставить прививки от инфекции возросло.
Напомним, в начале августа сотрудники «Каменск-Уральского металлургического завода» написали жалобу в Генпрокуратуру РФ. Они заявляют, что их принуждают вакцинироваться от коронавируса.