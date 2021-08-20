Почти 30 млн компенсации получат уволенные работники банка «Нейва»

В смете затрат на ликвидацию банка «Нейва» заложено 28,9 миллиона рублей на выплаты бывшим сотрудникам, сообщает Ура.ру со ссылкой на документ.
Согласно ему, при ликвидации банка лишились работы 175 человек, продолжают работать 153 сотрудника.
Осуществляться выплаты начнут после первого собрания кредиторов, назначенного на 25 августа 2021 года.
Напомним, недостачу имущества на сумму свыше 95 млн рублей обнаружили аудиторы в ликвидируемом банке «Нейва». Сейчас ведется работа по поиску имущества и подтверждающих документов.