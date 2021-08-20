Поджог блогера в TikTok и похороны на дороге. Итоги дня в Свердловской области

Несколько десятков человек вышли на проезжую часть, чтобы проводить покойного в последний путь в Екатеринбурге. Из-за этого образовалась огромная пробка. Водители пытались объехать затор по близлежащим улицам, на которых также скапливались автомобили. В ГИБДД пояснили, что к ним не обращались с жалобами, однако за такое нарушение правил ПДД нарушителям грозит штраф в 500 рублей.