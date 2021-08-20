Тушит женщина и школьники: лесной пожар разгорелся в Белоярском районе

О нескольких очагах возгорания в лесах Белоярского района рассказала жительница поселка Режик Е1. По словам женины, огонь пытаются потушить она и еще два школьника. На вызовы пожарных, она получала ответ, что ситуация находится под контролем. В итоге, когда огнеборцы все же прибыли на место, оказалось, что кроме двух ранцев, у них больше нет воды.