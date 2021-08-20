За похищение и убийство из-за долга 500 рублей пожизненное грозит свердловчанину

27-летний мужчина, который в начале июля 2016 года вместе со знакомым организовал похищение молодого человека в Карпинске, чтобы вернуть денежный долг, предстанет перед судом. Из-за 500 рублей, он заставил похищенного копать себе яму в лесу под Сосновкой. Чтобы молодой человек не сообщил об избиении и похищении в полицию, мужчины убили его — бросили его в яму и засыпали землей.