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За похищение и убийство из-за долга 500 рублей пожизненное грозит свердловчанину

20 августа 2021, 12:24
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
Свердловчанин, подозреваемый в убийстве и похищении человека, предстанет перед судом в Краснотурьинске. Мужчине, который вместе с приятелем заставил копать яму и заживо похоронил в ней человека из-за долга в 500 рублей грозит пожизненное заключение.

27-летний мужчина, который в начале июля 2016 года вместе со знакомым организовал похищение молодого человека в Карпинске, чтобы вернуть денежный долг, предстанет перед судом. Из-за 500 рублей, он заставил похищенного копать себе яму в лесу под Сосновкой. Чтобы молодой человек не сообщил об избиении и похищении в полицию, мужчины убили его — бросили его в яму и засыпали землей.

О пропаже родные сообщили не сразу, так как считали, что он уехал в другой город в поисках работы. Тревогу забила мать молодого человека, когда в день ее рождения сын не позвонил, чтобы поздравить, уточнил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

В результате оперативных мероприятий были установлены личности мужчин, которые в итоге и показали место, где находится тело. Оно к тому времени уже начало разлагаться.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Второй соучастник преступления избежит привлечения к уголовной ответственности, поскольку он скончался, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, два жителя Каменска-Уральского предстанут перед судом по обвинению в убийстве незнакомца складной туристической лопаткой 29 июля 2021 года. Подозреваемых полицейским удалось задержать по «горячим следам».

Пожизненное за похищение и убийство туристической лопаткой грозит двум свердловчанам
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#Пожизненное заключение#Уголовное дело#Краснотурьинск#Похищение человека#Свердловская область#Криминал#Карпинск#Убийство#Происшествия
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