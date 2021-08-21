Годовалая девочка четыре дня провела одна в лесу под Смоленском

Девочка вышла из дома погулять и пропала. Было установлено, что семья считается благополучной и на учётах не состоит.
Когда родители обнаружили пропажу ребёнка, начались масштабные поиски. Волонтёры, сотрудники полиции и МЧС, а также местные жители начали обследовать водоёмы, лес, просеки и овраги. Ежедневно малышку искали порядка 250 человек.
В лесу поисковики натыкались на лис, видели следы медведей. Шансов найти малышку живой с каждым днем было все меньше. На четвертый день поисков девочка откликнулась в лесу. Малышка находилась в трёх километрах от места пропажи под поваленным деревом в высокой крапиве.
В настоящее время девочка госпитализирована в больницу и её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, в Нижнем Тагиле более месяца разыскивается без вести пропавшая 21-летняя Деркач (Панченко) Елена Александровна. Месяц назад ушла из дома и до сих пор не известно местонахождение тагильчанки.