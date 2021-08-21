Годовалая девочка четыре дня провела одна в лесу под Смоленском

В лесу поисковики натыкались на лис, видели следы медведей. Шансов найти малышку живой с каждым днем было все меньше. На четвертый день поисков девочка откликнулась в лесу. Малышка находилась в трёх километрах от места пропажи под поваленным деревом в высокой крапиве.