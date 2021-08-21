Инструктор жив, но находится в тяжёлом состоянии: подробности ЧП на перевале Дятлова

У инструктора туристической группы диагностировали острый коронарный синдром. Вертолёт Центра медицины катастроф доставил уральца в горбольницу Краснотурьинска. По предварительной информации, в группе 11 человек. Сейчас они остаются на месте. Позднее их заберут другие туристы, которые находятся неподалеку, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.