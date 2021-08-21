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Коронавирус унёс жизни ещё 30 уральцев

21 августа 2021, 12:46
Фото: 1Mediainvest.ru
Общее количество умерших от SARS-CoV-2 жителей Свердловской области за весь период достигло 4 878, сообщает оперштаб региона.

По данным на 21 августа умерли ещё 30 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Количество летальных исходов от COVID-19 в Свердловской области на протяжении нескольких дней остаётся на высокой отметке в 30 и более случаев. В настoящий мoмент диагнoз COVID-19 пoдтверждён у 519 свердлoвчан, 475 уральцев выздoрoвели.

Напомним, в эти выходные 21 и 22 августа для жителей Нижнего Тагила открыты дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 в парке Победы на ГГМ. Поставить прививку от коронавируса можно будет с 12 до 19 часов.

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#Смертность#Умершие#COVID-19#Свердловская область#Прививка#Коронавирус#Здоровье
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