Молодые тагильчане смогут реализовать свои проекты на креативной площадке

Принципиально новый проект будет запущен на базе «Самородка», где в субботу, 21 августа, прошло открытие арт-резиденции. На открытии выставки присутствовала и министр.
Сегодня наша задача была показать, что мы готовим такой принципиально новый проект. Он в первую очередь, нацелен на молодых людей, людей творческих, тех кто хотел бы самореализоваться, и сделать эту самореализацию делом своей жизни, рассказала изданию Казакова.
Чиновница добавила, что здесь молодые тагильчане смогут найти возможность для личного самовыражения. Казакова пообещала, что до конца года на этом объекте будет открыта полноценная площадка креативного кластера.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил подобный кластер в Сысерти, где инициаторы проекта рассказали главе региона о своих планах и перспективах развития.
Здесь рождается новый Урал, он не только промышленный, но и креативный. Проект одновременно обладает культурной ценностью и коммерческим потенциалом. И это тот формат предпринимательской инициативы, к которой сегодня стремится наша молодежь, подытожил после встречи губернатор.
В субботу, 21 августа, в Нижнем Тагиле на базе «Самородка» стартовал арт-проект художника и куратора из Красноярска Александра Закирова.