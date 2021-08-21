TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Молодые тагильчане смогут реализовать свои проекты на креативной площадке

21 августа 2021, 14:08
Фото: TagilCity.ru
Новый креативный кластер для самореализации молодёжи появится в Нижнем Тагиле. Об этом TagilCity.ru рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Принципиально новый проект будет запущен на базе «Самородка», где в субботу, 21 августа, прошло открытие арт-резиденции. На открытии выставки присутствовала и министр.

Сегодня наша задача была показать, что мы готовим такой принципиально новый проект. Он в первую очередь, нацелен на молодых людей, людей творческих, тех кто хотел бы самореализоваться, и сделать эту самореализацию делом своей жизни, рассказала изданию Казакова.

министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
Фото: tagilcity.ru

Чиновница добавила, что здесь молодые тагильчане смогут найти возможность для личного самовыражения. Казакова пообещала, что до конца года на этом объекте будет открыта полноценная площадка креативного кластера.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил подобный кластер в Сысерти, где инициаторы проекта рассказали главе региона о своих планах и перспективах развития.

Здесь рождается новый Урал, он не только промышленный, но и креативный. Проект одновременно обладает культурной ценностью и коммерческим потенциалом. И это тот формат предпринимательской инициативы, к которой сегодня стремится наша молодежь, подытожил после встречи губернатор.

В субботу, 21 августа, в Нижнем Тагиле на базе «Самородка» стартовал арт-проект художника и куратора из Красноярска Александра Закирова.

Две уникальные арт-резиденции открылись в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
В арт-кластер будет превращена усадьба Нурова в ЕкатеринбургеЕвгений Куйвашев ответит тагильчанам на вопросы из соцсетейДве уникальные арт-резиденции открылись в Нижнем Тагиле
#Творчество#Креативный кластер#Евгений Куйвашев#Молодежь#Выставка#Эксклюзив#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25