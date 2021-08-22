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Posted 22 августа 2021, 16:02

Published 22 августа 2021, 16:02

Modified 29 ноября, 18:21

Updated 29 ноября, 18:21

Из-за коммунальной аварии разлилась «река» по улице Пархоменко в Тагиле

22 августа 2021, 16:02
Фонтан посреди дороги, а затем и поток воды по проезжей части могут наблюдать жители улицы Пархоменко в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел в районе магазина «Вечерний». На кадрах видно, что вода выливается из канализационного люка.

Еще одним не очень приятным фактом стал запах, идущий от воды, отметил очевидец группы «Инцидент Нижний Тагил» во Вконтакте.

Напомним, вчера вечером, 21 августа, улица 2-ой Советской в Черноисточинске превратилась в реку из-за коммунальной аварии. На кадрах с затопленной улицы видно, что вода прошла через двор частного дома и топит улицу.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Коммунальная авария
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