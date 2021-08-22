Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 августа

Posted 22 августа 2021, 10:28
Published 22 августа 2021, 10:28
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
По итогам 2-минутных замеров диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты, при температуре воздуха +34 градуса и южном ветре со скоростью четыре метра в секунду, превышений ПДК выявлено не было.
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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.