tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа 2021, 10:28

Published 22 августа 2021, 10:28

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 августа

22 августа 2021, 10:28
В воскресенье 22 августа на привокзальной площади в Нижнем Тагиле не зафиксировано превышений ПДК пяти веществ-загрязнителей. Замеры воздуха производились в 14:20.

По итогам 2-минутных замеров диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты, при температуре воздуха +34 градуса и южном ветре со скоростью четыре метра в секунду, превышений ПДК выявлено не было.

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые эфиры в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Воздух#Вокзал#Замеры#Загрязнения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика