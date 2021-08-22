За невыплату детского пособия работодателю из Екатеринбурга грозит до трёх лет тюрьмы

По версии следствия, мужчина не стал выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребёнком своей сотруднице – инженеру по проектно-сметной документации. Долги копились с марта 2020 по август 2021 года. Следователи продолжают допрашивать свидетелей. На предприятии была изъята и изучается интересующая правоохранителей финансoвая и иная дoкументация.