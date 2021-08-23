Число «коронавирусных» коек начало снижаться в Свердловской области

Данные оперштаба, которые публикуются ежедневно, гласят, что в Свердловской области понижается количество граждан, которые госпитализированы с коронавирусом. На 23 августа 6,5 тысячи пациентов лежат в больницах в состоянии средней тяжести, когда 16 августа их было 6,8 тысячи. Также 19 августа зарегистрирован антирекорд по числу зафиксированных смертей от COVID-19.