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Posted 23 августа 2021, 05:36

Published 23 августа 2021, 05:36

Modified 29 ноября, 18:21

Updated 29 ноября, 18:21

МУП «Тагильский трамвай»: в результате пожара на площади Славы никто не пострадал

23 августа 2021, 05:36
Возгорание трамвая на Вагонке в Нижнем Тагиле обошлось без жертв. Движение вагонов восстановлено.

Никто не пострадал в пожаре на Площади Славы утром, 23 августа. Об этом изданию TagilCity.ru рассказал руководитель МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Слава богу, никто не пострадал. В причинах возгорания сейчас разбираемсяпрокомментировал инцидент чиновник.

Как видно по камерам «Сети Тагила», движение составов полностью восстановлено. На месте происшествия остался след гари, сгоревший вагон эвакуировали.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пожар#Вагонка#Тагильский трамвай#Трамвай
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