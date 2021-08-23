МУП «Тагильский трамвай»: в результате пожара на площади Славы никто не пострадал

Posted 23 августа 2021, 05:36
Published 23 августа 2021, 05:36
Modified 29 ноября, 18:21
Updated 29 ноября, 18:21
Никто не пострадал в пожаре на Площади Славы утром, 23 августа. Об этом изданию TagilCity.ru рассказал руководитель МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.
Слава богу, никто не пострадал. В причинах возгорания сейчас разбираемсяпрокомментировал инцидент чиновник.
Как видно по камерам «Сети Тагила», движение составов полностью восстановлено. На месте происшествия остался след гари, сгоревший вагон эвакуировали.