МУП «Тагильский трамвай»: в результате пожара на площади Славы никто не пострадал

Возгорание трамвая на Вагонке в Нижнем Тагиле обошлось без жертв. Движение вагонов восстановлено.

Никто не пострадал в пожаре на Площади Славы утром, 23 августа. Об этом изданию TagilCity.ru рассказал руководитель МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. Слава богу, никто не пострадал. В причинах возгорания сейчас разбираемсяпрокомментировал инцидент чиновник. Как видно по камерам «Сети Тагила», движение составов полностью восстановлено. На месте происшествия остался след гари, сгоревший вагон эвакуировали.