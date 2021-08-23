На нашествие ос пожаловались жители Екатеринбурга

Posted 23 августа 2021, 09:11
Published 23 августа 2021, 09:11
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
Осы заполонили не только дачные участки, встретить их можно и в центре столицы Урала. Они слетаются на запах еды, но редко жалят людей.
Сейчас на Урале сезон бумажных ос, пояснил Е1 ученый УрО РАН Александр Ермаков. Насекомые ищут еду для своих личинок. Обычно они строят шарообразные гнезда, напоминающие по цвету серую бумагу.
Бумажные осы всеядные, а личинок вскармливают именно мясом. Людей они обычно не жалят, если только защищают свое потомство.
Напомним, в начале августа жители Екатеринбурга пожаловались на гигантских комаров, которые в три раза больше, чем обыкновенные особи.