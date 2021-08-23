tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа 2021, 09:11

Published 23 августа 2021, 09:11

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

На нашествие ос пожаловались жители Екатеринбурга

23 августа 2021, 09:11
На огромное количество ос пожаловались жители Екатеринбурга. По словам специалистов, это нормальное явление для конца августа.

Осы заполонили не только дачные участки, встретить их можно и в центре столицы Урала. Они слетаются на запах еды, но редко жалят людей.

Сейчас на Урале сезон бумажных ос, пояснил Е1 ученый УрО РАН Александр Ермаков. Насекомые ищут еду для своих личинок. Обычно они строят шарообразные гнезда, напоминающие по цвету серую бумагу.

Бумажные осы всеядные, а личинок вскармливают именно мясом. Людей они обычно не жалят, если только защищают свое потомство.

Напомним, в начале августа жители Екатеринбурга пожаловались на гигантских комаров, которые в три раза больше, чем обыкновенные особи.

#Свердловская область#Здоровье#Ученые#Жалобы#Насекомые
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика