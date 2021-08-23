Natura Siberica проводит проверку по фактам вмешательства в IT-инфраструктуру

Юридический директор Natura Siberica пояснил, что для того, чтобы справиться с ситуацией, компании экстренно привлекла внешних IT-провайдеров. Кунин также заявил, что по каждому факту вмешательства в IT-инфраструктуру бизнеса проводится служебная проверка, а сотрудники группы будут ознакомлены с внутренним корпоративным стандартом по информационной безопасности.