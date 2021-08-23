Похититель музыкальной колонки из магазина DNS разыскивается в Нижнем Тагиле

Posted 23 августа 2021, 08:21
Published 23 августа 2021, 08:21
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
Кража произошла 18 августа около 21.00. После заявления в полицию, сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
Разыскивается мужчина около 35 лет восточной внешности. Он был в магазине вместе с девушкой, взял колонку и вышел из магазина, не заплатив за товар, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Всех, кто узнал этого человека, просят позвонить в дежурную часть по телефону (3435)97-64-02.
Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивается мужчина, который украл рабочий инструмент из магазина «Красное & Белое» на Вагонке 12 августа.