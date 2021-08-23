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Posted 23 августа 2021, 07:06

Published 23 августа 2021, 07:06

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 23 августа

23 августа 2021, 07:06
В понедельник 23 августа замеры пяти веществ-загрязнителей производились корреспондентом редакции TagilCity.ru на трамвайной остановке у вокзала в Нижнем Тагиле в 9:30. По итогам 2-минутных замеров результаты диоксида азота были 0,1 мг/м3.

В прямом эфире Instagram мы сделали короткие замеры диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты, уровень диоксида поднимался до 0,1 мг/м3.

Вне эфира были проведены 20-минутные замеры при температуре воздуха +24 градуса и южном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Превышений ПДК зафиксировано не было.

Смог от пожара под Первоуральском дошел до Нижнего Тагила. Жители ВМЗ, Тагилстроя, Ленинского района и Вагонки жалуются на неприятные запахи и дым.

По ночам стоит неприятный запах в квартире, дышать невозможно,пишет один из пользователей в комментариях в прямом эфире Instagram аккаунта TagilCity.ru.

Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.

Загрязнения воздуха, почвы и воды. Эко-итоги в Нижнем Тагиле
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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Воздух#Вокзал#Замеры#Загрязнения
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