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Posted 23 августа 2021, 04:03

Published 23 августа 2021, 04:03

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Выжившая в ДТП с пятью погибшими под Саратовом девочка вернется в Екатеринбург

Выжившая в ДТП с пятью погибшими под Саратовом девочка вернется в Екатеринбург

23 августа 2021, 04:03
Фото: 1MI.
Выжившая в смертельном ДТП под Саратовом трехлетняя девочка будет доставлена в Екатеринбург. Ее родные — двое взрослых и трое детей погибли.

Девочка будет доставлена из Вольска в Саратовскую больницу. На данный момент ее состояние не позволяет перевезти ее в Екатеринбург. Это будет сделано при первой возможности, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на бывшую жену главы семьи Марину Пухачеву.

Она добавила, что ее дочь опознает тела, после чего будет вызван автомобиль для перевозки.

Напомним, авария произошла 20 августа 2021 года на трассе под Вольском в Саратовской области. Отец, мать, бабушка и 10- и 16-летние братья девочки погибли. на была госпитализирована в больницу с 30%-ными ожогами тела.

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