Выжившая в ДТП с пятью погибшими под Саратовом девочка вернется в Екатеринбург

Девочка будет доставлена из Вольска в Саратовскую больницу. На данный момент ее состояние не позволяет перевезти ее в Екатеринбург. Это будет сделано при первой возможности, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на бывшую жену главы семьи Марину Пухачеву.