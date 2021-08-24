2 млн за смерть от смесителя и новый бушующий пожар. Итоги дня в Свердловской области

Posted 24 августа 2021, 14:22
Published 24 августа 2021, 14:22
Modified 29 ноября, 18:21
Updated 29 ноября, 18:21
Пенсионеры из Талицы пожаловались, что им навязали в автосалоне Екатеринбурга Hyundai Solaris за 2,5 миллиона рублей. Они увидели в рекламе предложение о продаже Hyundai Creta за 670 тысяч рублей и низкой процентной ставкой. Продавец предложил продать им их Renault Logan за 500 тысяч рублей и доплатить недостающую сумму, но оказалось, что такой модели нет в автосалоне. Тогда консультанты акцентировали внимание на Hyundai Solaris, они сказали, что ежемесячный платеж будет в пределах 10-12 тысяч рублей. В итоге, им навязали машину за 2,5 миллиона, за которую они должны платить по 26 тысяч рублей каждый месяц. Пенсионеры наняли юриста, чтобы аннулировать сделку.
Главврачи больниц Нижнего Тагила рассказали о том, какие последствия могут быть после прививки о коронавируса. Медики пояснили, что побочные эффекты могут дать любые уколы, это естественная реакция организма. Вакцинированные от COVID-19 пациенты редко болеют в тяжелой форме и почти не попадают в реанимацию. После «Спутника V» формируется хороший иммунитет.
Сотрудников эвакуируют с горнолыжного курорта «Волчиха» из-за лесного пожара. Посетителей там в летнее время нет. Пермский тракт перекрыт в оба направления движения, автомобилисты двигаются в объезд. Предварительно, причиной возгорания стал непотушенный охотниками костер. По последним данным, огонь распространился на площадь в 50 гектаров.
Два миллиона вместо запрошенных 15 получит семья убитой смесителем тагильской школьницы. Приговор вынес Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Судебное разбирательство шло два года. Каждому из родителей присудили по 800 тысяч рублей и еще 500 тысяч за смерть девочки. Также ответчики должны выплатить расходы на ее погребение. Трагедия произошла 1 июня 2019 года, шестилетний мальчик скинул смеситель с балкона на Вагонке. Кран попал на голову девочке, которая скончалась в больнице на следующий день.