«Детей убивают!»: мужчина кидал стулья из окна 13 этажа в Верхней Пышме

Мужчина кидал мебель из окна 13 этажа на улицу в Верхней Пышме и кричал, что убивают детей. Однако он не открыл дверь прибывшим полицейским.

По словам очевидцев, в ночь на 23 августа сосед разбил окно в квартире, выкидывал стулья и звал на помощь. Он кричал: «Соседи, помогите, детей принимайте, их убивают», пишет Е1. Жители дома, которые не спали до трех часов ночи из-за шума, вызвали полицию. Но мужчина не открыл дверь стражам правопорядка. В результате, мебель повредила машины, которые стояли на парковке. Напомним, в начале августа 8-летняя девочка скинула с балкона бутылку с маслом на прохожих в Екатеринбурге. Она снимала видео для TikTok и проводила эксперимент.