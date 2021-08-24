Два человека утонули в водоемах Свердловской области за выходные

Posted 24 августа 2021, 10:57
Published 24 августа 2021, 10:57
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
На данный момент причины трагедии выясняют полицейские, сообщают «Вести-Урал».
С начала купального сезона всего в Свердловской области утонули 78 человек, из них 11 детей.
В 2021 году сезон получился продолжительным из-за аномальной жары. Многие тагильчане купаться начали еще в мае и до сих пор посещают водоемы. Обычно в начале августа, как пройдет Ильин день, купальный сезон закрывается.