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Posted 24 августа 2021, 10:57

Published 24 августа 2021, 10:57

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Два человека утонули в водоемах Свердловской области за выходные

Два человека утонули в водоемах Свердловской области за выходные

24 августа 2021, 10:57
Фото: 1MI.
Два несчастных случая, в результате которых погибли люди, произошли на реке Тавда и затопленном карьере поселка Силикатный в Свердловской области за выходные.

На данный момент причины трагедии выясняют полицейские, сообщают «Вести-Урал».

С начала купального сезона всего в Свердловской области утонули 78 человек, из них 11 детей.

В 2021 году сезон получился продолжительным из-за аномальной жары. Многие тагильчане купаться начали еще в мае и до сих пор посещают водоемы. Обычно в начале августа, как пройдет Ильин день, купальный сезон закрывается.

#Происшествия#Свердловская область#Погибшие
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