Пенсионеры пожаловались на навязанный Hyundai Solaris за 2,5 млн в Екатеринбурге

Продавец акцентировал внимание на Hyundai Solaris, за который у пенсионеров был бы платеж 10-12 тысяч в месяц и они поверили. И снова отправили запрос в банк. В салоне вместо них заполнили заявку, указав, что зарплата женщины составляет 160 тысяч с дополнительным доходом в 40 тысяч, а зарплату мужа в 40 тысяч рублей. Сотрудница салона заверила, что это требуется для банка для одобрения кредита.