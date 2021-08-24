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Posted 24 августа 2021, 10:28

Published 24 августа 2021, 10:28

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Пенсионеры пожаловались на навязанный Hyundai Solaris за 2,5 млн в Екатеринбурге

Пенсионеры пожаловались на навязанный Hyundai Solaris за 2,5 млн в Екатеринбурге

24 августа 2021, 10:28
Фото: 1MI.
Пенсионеры из Талицы решили посмотреть автомобиль по акции в салоне в Екатеринбурге, а в результате оформили кредит на 2,5 миллиона рублей.

В рекламе автосалона на Сибирском тракте пенсионеры увидели, что предоставляется скидка на новые Hyundai Creta. Стоимость составляла 670 тысяч рублей. Процентные ставки составляли около 5,5%. Пенсионеры приехали в автосалон, где их встретил специалист, пишет Е1.

Сотрудник салона предложил сделку по Trade-in. Паре предстояло отдать Renault Logan за 500 тысяч рублей, а за новую машину заплатить всего 170 тысяч рублей. В результате оказалось, что нужная модель отсутствует в салоне.

Пенсионеры заполнили анкету на кредит. Там был предоставлен график платежей, где месячный взнос составлял 45 тысяч рублей. По словам пенсионерки, она отказалась от этого, так как такой суммы у них с супругом не было.

Сотрудник салона, по словам пары, стал оказывать давление и в результате они дали слабину. Работник салона обещал дать деньги на первый взнос и подарки. Однако женщина просила отдать машину и аннулировать документы. Также она пыталась пригрозить полицией, но действия это не возымело.

Продавец акцентировал внимание на Hyundai Solaris, за который у пенсионеров был бы платеж 10-12 тысяч в месяц и они поверили. И снова отправили запрос в банк. В салоне вместо них заполнили заявку, указав, что зарплата женщины составляет 160 тысяч с дополнительным доходом в 40 тысяч, а зарплату мужа в 40 тысяч рублей. Сотрудница салона заверила, что это требуется для банка для одобрения кредита.

В одном из банков пришло одобрение даже без проверки, говорит пенсионерка. Но стоимость авто составила 2,5 миллиона рублей. Ежемесячный платеж при этом составляет 26 тысяч рублей. Таких денег у пенсионеров нет.

Сейчас они ездят на навязанной машине. Они нашли юриста, который помогает им решить проблему. Однако удастся ли аннулировать сделку, пока неизвестно.

#Общество#Новости УрФО#Кредит#Машина#Талица#Екатеринбург
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