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Posted 24 августа 2021, 06:32

Published 24 августа 2021, 06:32

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Производитель взрывчатки подал иск о банкротстве тагильского ВГОКа

24 августа 2021, 06:32
НПП «Русперфоратор», которое занимается производством взрывчатки, подало иск о банкротстве ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Сумма требований и подробности иска в картотеке не раскрываются. ВГОК работает с 1721 года, согласно данным СПАРК в 2020 году предприятие заработало около 68 миллионов рублей.

Напомним, с 2018 года введена процедура банкротства на тагильском ВГОКе. Долг предприятия по исполнительным производствам составляет почти 900 миллионов рублей. Больше всего ВГОК задолжал за электроэнергию, газ и отопление. Энергетики взыскивают у предприятия девять миллионов долларов, которые спрятаны в офшоре на Британских Виргинских островах.

Спрятанные в офшоре 9 млн долларов долга ВГОКа за ЖКХ взыскивают судебные приставы
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#Экономика#Нижний Тагил#Суд#Банкротство
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