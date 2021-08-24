«Сами свозят, сами жалуются»: борьба с горами отходов на Новой Кушве в Нижнем Тагиле

Пример Валентины Харисовой, которая бережно относится к своему району, не единственный в Нижнем Тагиле: многие тагильчане следят за чистотой, например, в своих садовых товариществах. Но некоторые горожане показывают и противоположный пример, засоряя территории гаражных кооперативов. До высокой экологической ответственности горожанам еще далеко, но все-таки те, кто любят свою малую родину, — есть, и своими делами они прокладывают дорогу к чистому Нижнему Тагилу.