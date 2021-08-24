Возобновлено движение по перекрытому из-за пожара у горы Волчиха Пермскому тракту

Posted 24 августа 2021, 14:59
Published 24 августа 2021, 14:59
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
В результате ЧП автомобилисты должны были объезжать участок с 300-го по 326-й километр через Первоуральск. Теперь же машины проезжают в обе стороны, сообщает Е1. Движение возобновилось в 18.50.
Напомним, из-за пожара на горе Волчихе дымом оказались затянуты населенные пункты, которые находятся вблизи. В связи с этим сотрудники полиции через громкоговорители будут просить жителей Первоуральска не выходить на улицу.