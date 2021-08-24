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Posted 24 августа 2021, 14:59

Published 24 августа 2021, 14:59

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Возобновлено движение по перекрытому из-за пожара у горы Волчиха Пермскому тракту

Возобновлено движение по перекрытому из-за пожара у горы Волчиха Пермскому тракту

24 августа 2021, 14:59
Фото: 1MI.
Спустя несколько часов движение по Пермскому тракту снова открыто. Оно было приостановлено из-за пожара, который разгорелся на горе Волчиха около трассы.

В результате ЧП автомобилисты должны были объезжать участок с 300-го по 326-й километр через Первоуральск. Теперь же машины проезжают в обе стороны, сообщает Е1. Движение возобновилось в 18.50.

Напомним, из-за пожара на горе Волчихе дымом оказались затянуты населенные пункты, которые находятся вблизи. В связи с этим сотрудники полиции через громкоговорители будут просить жителей Первоуральска не выходить на улицу.

Жителей Первоуральска попросят не выходить из дома из-за пожара у горы Волчиха
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