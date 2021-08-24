Все реанимационные койки для больных COVID-19 заняты в Нижнем Тагиле

По его словам, уже намечается тенденция снижения количества пациентов, которым требуется госпитализация. Еще в середине лета койки были заполнены, пациенты госпитализировались в соседние города. На данный момент большинство заболевших лечатся дома, так как переносят коронавирус в легкой форме.