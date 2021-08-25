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Posted 25 августа 2021, 09:39

Published 25 августа 2021, 09:39

Modified 19 августа 2024, 22:41

Updated 19 августа 2024, 22:41

28 млн выделено на приобретение квартир для переселения из аварийного жилья в Тагиле

28 млн выделено на приобретение квартир для переселения из аварийного жилья в Тагиле

25 августа 2021, 09:39
Фото: 1MI.
16 квартир в новостройках получат переселенцы из аварийного жилья в Нижнем Тагиле. Заказчиком выступает администрация города.

Всего будет закуплено 16 однокомнатных и двухкомнатных квартир общей площадью не менее 543,6 квадратных метров на любых этажах домов, кроме цокольного, подвального, технического и мансардного.

В жилых помещениях должны быть установлены приборы учета расхода электроэнергии и водоснабжения. Санузлы необходимо оборудовать ванной, унитазом и раковиной. В квартирах должны стоять стеклопакеты, двери и сделана чистовая отделка.

При строительстве дома необходимо использовать современные энергоэффективные материалы. Исполнитель должен передать квартиры в течение пяти рабочих дней с момента заключения контракта.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 8 сентября.

Напомним, на переселение из аварийного жилья в Нижнем Тагиле планируется выделить около 200 миллионов рублей. К концу 2021 года новые квартиры получат более 330 человек.

200 миллионов направят на переселение из ветхого и аварийного жилья в Нижнем Тагиле
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Аварийное жилье#Квартиры#Переселение
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