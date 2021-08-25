tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа 2021, 15:03

Published 25 августа 2021, 15:03

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Дефицит питьевой воды не грозит Нижнему Тагилу

Дефицит питьевой воды не грозит Нижнему Тагилу

25 августа 2021, 15:03
Фото: 1MI.
Несмотря на то, что в Нижнем Тагиле не хватает осадков, город не будет нуждаться в холодном водоснабжении. Об этом заявил начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

По его словам, Черноисточинское водохранилище, из которого жителям Дзержинского района и Гальянки поступает питьевая вода, не испытывает сложностей с наличием воды. Для того, чтобы избежать заливания, ее даже приходится спускать. Также запасов хватает и в Верхне-Выйского водохранилище, сообщает ИА «Все новости».

Для того, чтобы наполнить Тагильский пруд, на Леневском водохранилище тоже незначительно поднимают шандоры и спускают воду. Данный водоем является техническим, он используется для производственных нужд НТМК, УВЗ, Уралхимпласт.

Напомним, в Екатеринбурге из-за аномальной жары случился дефицит воды. Для того, чтобы жизнь горожан была прежней, мэрия приняла решение вновь подключиться к Нязепетровскому водохранилищу, расположенному в Челябинской области.

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле частично обмелела река, через которую строится мост по ул. Фрунзе (ФОТО)
#Общество#Нижний Тагил#Вода#Холодная вода#Жара#Водохранилище
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика