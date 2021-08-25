Дефицит питьевой воды не грозит Нижнему Тагилу

По его словам, Черноисточинское водохранилище, из которого жителям Дзержинского района и Гальянки поступает питьевая вода, не испытывает сложностей с наличием воды. Для того, чтобы избежать заливания, ее даже приходится спускать. Также запасов хватает и в Верхне-Выйского водохранилище, сообщает ИА «Все новости».