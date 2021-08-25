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Posted 25 августа 2021, 07:36

Published 25 августа 2021, 07:36

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

Купол и крест часовни в честь Демидовых освящены за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

25 августа 2021, 07:36
Купол воздвигли на строящуюся часовню в честь Демидовых за дворцом культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. На церемонии присутствовал глава города Владислав Пинаев.

Состоялся чин освящения купола и креста строящейся часовни, после чего они были воздвигнуты на часовню. Богослужение совершил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе нижнетагильской епархии.

На церемонии присутствовал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров.

Часовня возведена за счет благотворительных средств. Мы планируем полностью преобразить данную территорию, в том числе, и бывшую воинскую часть. В следующем году в планах — обновить фасад ДК «Юбилейный», пояснил Владислав Пинаев.

Напомним, часовню за ДК «Юбилейный» планируется достроить и открыть к сентябрю 2021 года. Она возводится в честь Демидовых на месте разрушенной Выйско-Никольской церкви.

Крест привезен на место предполагаемой усыпальницы Демидовых в Нижнем Тагиле
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Церковь#ДК Юбилейный#Демидовы
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