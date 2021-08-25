Купол и крест часовни в честь Демидовых освящены за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Posted 25 августа 2021, 07:36
Published 25 августа 2021, 07:36
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
Состоялся чин освящения купола и креста строящейся часовни, после чего они были воздвигнуты на часовню. Богослужение совершил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе нижнетагильской епархии.
На церемонии присутствовал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров.
Часовня возведена за счет благотворительных средств. Мы планируем полностью преобразить данную территорию, в том числе, и бывшую воинскую часть. В следующем году в планах — обновить фасад ДК «Юбилейный», пояснил Владислав Пинаев.
Напомним, часовню за ДК «Юбилейный» планируется достроить и открыть к сентябрю 2021 года. Она возводится в честь Демидовых на месте разрушенной Выйско-Никольской церкви.