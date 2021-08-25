Купол и крест часовни в честь Демидовых освящены за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Купол воздвигли на строящуюся часовню в честь Демидовых за дворцом культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. На церемонии присутствовал глава города Владислав Пинаев.

Состоялся чин освящения купола и креста строящейся часовни, после чего они были воздвигнуты на часовню. Богослужение совершил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе нижнетагильской епархии. На церемонии присутствовал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров. Часовня возведена за счет благотворительных средств. Мы планируем полностью преобразить данную территорию, в том числе, и бывшую воинскую часть. В следующем году в планах — обновить фасад ДК «Юбилейный», пояснил Владислав Пинаев. Напомним, часовню за ДК «Юбилейный» планируется достроить и открыть к сентябрю 2021 года. Она возводится в честь Демидовых на месте разрушенной Выйско-Никольской церкви. Крест привезен на место предполагаемой усыпальницы Демидовых в Нижнем Тагиле Узнать подробнее