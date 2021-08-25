Нарисовавший план в тетради и зарубивший отца топором уралец избежал наказания

Напомним, отец Дмитрия из Полевского работал нефтяником вахтовым методом. Он мечтал, что сын пойдет по его стопам. Однако тот проводил много времени за играми и рисовал в школьной тетради планы убийства. Мальчик точил ножи, но потом решил, что это оружие ненадежно. В день убийства мальчик позвал отца подтягиваться на перекладине. Когда мужчина повернулся к нему спиной, подросток ударил его топором по голове, а затем уже продолжал бить лезвием по лицу. После этого мальчик веселился от радости.