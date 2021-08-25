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Posted 25 августа 2021, 04:23

Published 25 августа 2021, 04:23

Modified 19 августа 2024, 22:41

Updated 19 августа 2024, 22:41

Нарисовавший план в тетради и зарубивший отца топором уралец избежал наказания

Нарисовавший план в тетради и зарубивший отца топором уралец избежал наказания

25 августа 2021, 04:23
Фото: 1MI.
Зарубивший топором отца 18-летний молодой человек избежал наказания. Суд решил направить Дмитрия Карманова на лечение в психиатрическую больницу Полевского. Когда он пройдет курс лечения, то его могут выпустить на свободу.

При этом даже при обжаловании результат будет оставлен без изменения, пишет Е1.

Судебный процесс над Дмитрием проходил в закрытом режиме. Местные жители остались таким решением недовольны.

Один из собеседников издания заявил, что экспертиза признала молодого человека невменяемым, но он притворялся, а на суде строил из себя «несчастного». При этом сейчас он уже общается нормально, строит, по словам собеседника, планы, как освободится и будет жить в доме отца и матери. Последняя его навещает.

На суде Дмитрий заявил, что причиной убийства стало то, что отец заставлял его помогать в доме и не хотел «отмазать» от армии. Из Полевского техникума, где Дима рисовал на парте кровью и планировал, по словам учащихся, убить одногруппника, прислали хорошую характеристику.

Напомним, отец Дмитрия из Полевского работал нефтяником вахтовым методом. Он мечтал, что сын пойдет по его стопам. Однако тот проводил много времени за играми и рисовал в школьной тетради планы убийства. Мальчик точил ножи, но потом решил, что это оружие ненадежно. В день убийства мальчик позвал отца подтягиваться на перекладине. Когда мужчина повернулся к нему спиной, подросток ударил его топором по голове, а затем уже продолжал бить лезвием по лицу. После этого мальчик веселился от радости.

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#Общество#Суд#Убийство#Полевской#Наказание
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