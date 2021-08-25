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Posted 25 августа 2021, 09:33

Published 25 августа 2021, 09:33

Modified 19 августа 2024, 22:41

Updated 19 августа 2024, 22:41

Сотрудница Росгвардии из Екатеринбурга засудила туроператора за срыв поездки в Турцию

Сотрудница Росгвардии из Екатеринбурга засудила туроператора за срыв поездки в Турцию

25 августа 2021, 09:33
Фото: 1MI.
Сотрудница Росгвардии в Екатеринбурге выиграла суд у туроператора за то, что у нее сорвалась поездка в Турцию. Причиной отмены стал режим ЧС.

Женщина с мужем собирались отправиться в Турцию совместно с родственниками из Казахстана, пишет Е1 со ссылкой на юриста Антона Кудрякова. Родственники должны были прибыть в Екатеринбург и далее вся семья собиралась вылететь в Турцию. Однако в день отправки вылет запретили по причине введения режима ЧС. Девушка отказалась от тура и попросила вернуть деньги, но ответа на претензию не получила.

В то же время сотрудникам Росгвардии запретили выезд за границу. В феврале 2020 года, когда женщина приобретала билеты, запрета еще не было. Однако в марте главой Росгвардии Виктором Золотовым был выпущен приказ и от поездки пришлось отказаться.

По словам юриста, Областной суд обязал вернуть деньги клиентке — 157 тысяч рублей. Средства она получила.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Турция#Поездка#Екатеринбург
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