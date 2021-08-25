Сотрудница Росгвардии из Екатеринбурга засудила туроператора за срыв поездки в Турцию

Женщина с мужем собирались отправиться в Турцию совместно с родственниками из Казахстана, пишет Е1 со ссылкой на юриста Антона Кудрякова. Родственники должны были прибыть в Екатеринбург и далее вся семья собиралась вылететь в Турцию. Однако в день отправки вылет запретили по причине введения режима ЧС. Девушка отказалась от тура и попросила вернуть деньги, но ответа на претензию не получила.