Сотрудница Росгвардии из Екатеринбурга засудила туроператора за срыв поездки в Турцию

Posted 25 августа 2021, 09:33
Published 25 августа 2021, 09:33
Modified 19 августа 2024, 22:41
Updated 19 августа 2024, 22:41
Женщина с мужем собирались отправиться в Турцию совместно с родственниками из Казахстана, пишет Е1 со ссылкой на юриста Антона Кудрякова. Родственники должны были прибыть в Екатеринбург и далее вся семья собиралась вылететь в Турцию. Однако в день отправки вылет запретили по причине введения режима ЧС. Девушка отказалась от тура и попросила вернуть деньги, но ответа на претензию не получила.
В то же время сотрудникам Росгвардии запретили выезд за границу. В феврале 2020 года, когда женщина приобретала билеты, запрета еще не было. Однако в марте главой Росгвардии Виктором Золотовым был выпущен приказ и от поездки пришлось отказаться.
По словам юриста, Областной суд обязал вернуть деньги клиентке — 157 тысяч рублей. Средства она получила.