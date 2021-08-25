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Posted 25 августа 2021, 18:11

Published 25 августа 2021, 18:11

Modified 29 ноября, 18:21

Updated 29 ноября, 18:21

Стали известны подробности о состоянии выжившей в ДТП под Саратовом дочери чиновницы

Стали известны подробности о состоянии выжившей в ДТП под Саратовом дочери чиновницы

25 августа 2021, 18:11
Фото: 1MI.
Стало известно, в каком состоянии находится 3-летняя девочка, которая пострадала в ДТП под Саратовом. В аварии погибла ее семья. 25 августа ребенка доставили в больницу № 9 в Екатеринбурге.

На данный момент врачи уже обследовали девочку и разработали тактику лечения, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По словам медиков, данный случай — сложный, так как обожжено 20 процентов тела, а сами ожоги третьей и четвертой степени.

Планируется, что 26 августа девочке удалят нежизнеспособные ткани, поэтому сейчас ее подготавливают к операции. Также у ребенка развивается ожоговая болезнь. С ней необходимо справиться в первую очередь.

Врач отметил, что в дальнейшем девочке потребуется пластическая операция кожными лоскутами и косметические операции.

Напомним, ДТП произошло 20 августа на трассе под Вольском в Саратовской области. Отец, мать, бабушка и 10- и 16-летние братья девочки погибли.

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#Общество#Новости УрФО#Ребенок#ДТП#Врач#Екатеринбург
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