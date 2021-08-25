Стали известны подробности о состоянии выжившей в ДТП под Саратовом дочери чиновницы

На данный момент врачи уже обследовали девочку и разработали тактику лечения, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По словам медиков, данный случай — сложный, так как обожжено 20 процентов тела, а сами ожоги третьей и четвертой степени.