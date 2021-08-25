Суд обязал Игоря Шкрадюка вернуть 300 тысяч рублей за экоэкспертизу в Баранчинском

Напомним, тагильчанка Алена Шулепова стала членом инициативной группы жителей поселков Баранчинский, Орулиха и коллективных садов № 8 на стадии сбора средств для проведения независимой экологической экспертизы. Девушка вызвалась «помочь» своей подруге Алисе Косаревой, семья которой или она сама является владелицей сада в СНТ № 8. Завоевав доверие жителей, Шулепова продолжила сбор денег, открыв для этого на свое имя электронный кошелек. Также она занималась поиском экспертов, заключением договоров и другими финансовыми вопросами. В последствии девушку исключили из инициативной группы за потерю доверия. Однако Шулепова вернула обратно лишь малую часть собранных денег. Именно она заключала договор с Игорем Шкрадюком на 300 тысяч рублей. Однако, по словам активистов из Баранчинского, позже эксперт признался, что отдал эти деньги обратно Шулеповой.