Тагильчанин выпал из лодки на озере Аятское и утонул

Posted 25 августа 2021, 08:32
Published 25 августа 2021, 08:32
Modified 24 декабря 2024, 18:09
Updated 24 декабря 2024, 18:09
О пропаже рыбака сообщил в ЕДДС его приятель. На поиски мужчины отправились полицейские и спасатели-водолазы, пишет «АиФ Урал».
Тело рыбака было найдено только 24 августа. Оно всплыло на поверхность.
В Следственном комитете отметили, что на теле тагильчанина признаков криминальной смерти не обнаружено. Точные причины кончины станут известны после судмедэкспертизы.
Напомним, за минувшие выходные в Свердловской области утонули два человека.