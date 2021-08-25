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Posted 25 августа 2021, 08:32

Published 25 августа 2021, 08:32

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

Тагильчанин выпал из лодки на озере Аятское и утонул

Тагильчанин выпал из лодки на озере Аятское и утонул

25 августа 2021, 08:32
Фото: 1MI.
57-летний рыболов-любитель из Нижнего Тагила утонул на озере Аятское в Невьянском городском округе 22 августа. По предварительным данным мужчина выпал из лодки.

О пропаже рыбака сообщил в ЕДДС его приятель. На поиски мужчины отправились полицейские и спасатели-водолазы, пишет «АиФ Урал».

Тело рыбака было найдено только 24 августа. Оно всплыло на поверхность.

В Следственном комитете отметили, что на теле тагильчанина признаков криминальной смерти не обнаружено. Точные причины кончины станут известны после судмедэкспертизы.

Напомним, за минувшие выходные в Свердловской области утонули два человека.

Два человека утонули в водоемах Свердловской области за выходные
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#Происшествия#Нижний Тагил#Озеро#Рыбак#Утонул
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