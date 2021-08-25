Тагильчанин выпал из лодки на озере Аятское и утонул

57-летний рыболов-любитель из Нижнего Тагила утонул на озере Аятское в Невьянском городском округе 22 августа. По предварительным данным мужчина выпал из лодки.

О пропаже рыбака сообщил в ЕДДС его приятель. На поиски мужчины отправились полицейские и спасатели-водолазы, пишет «АиФ Урал». Тело рыбака было найдено только 24 августа. Оно всплыло на поверхность. В Следственном комитете отметили, что на теле тагильчанина признаков криминальной смерти не обнаружено. Точные причины кончины станут известны после судмедэкспертизы. Напомним, за минувшие выходные в Свердловской области утонули два человека. Два человека утонули в водоемах Свердловской области за выходные Узнать подробнее