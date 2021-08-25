Внимание! В Нижнем Тагиле разыскивается самый рыжий ребёнок

Все желающие могут заполнить анкету на сайте Нижнетагильского центра развития туризма прислать и прикрепить фото своего ребёнка (до 18 лет), до трёх штук. По традиции организаторы конкурса выберут короля и королеву фестиваля. Итоги будут подведены 4 сентября.