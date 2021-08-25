tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа 2021,, 13:34

Published 25 августа 2021,, 13:34

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Внимание! В Нижнем Тагиле разыскивается самый рыжий ребёнок

25 августа 2021, 13:34
Нижнетагильский центр развития туризма объявил конкурс на самого рыжего ребёнка. Принять участие можно до первого сентября.

Фестиваль рыжих проходит в Нижнем Тагиле в шестой раз. В связи со сложной эпидобстановкой из-за новой коронавирусной инфекции конкурс проходит в онлайн формате.

Все желающие могут заполнить анкету на сайте Нижнетагильского центра развития туризма прислать и прикрепить фото своего ребёнка (до 18 лет), до трёх штук. По традиции организаторы конкурса выберут короля и королеву фестиваля. Итоги будут подведены 4 сентября.

Победителей ждут призы от организаторов.

Материалы по теме
Фестиваль рыжих вновь пройдет в онлайн-формате в Нижнем Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Фестиваль#Конкурс#Онлайн#Центр развития туризма#Фестиваль рыжих
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07